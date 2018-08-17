Trabzonspor, Yeni Transferi Anthony Nwakaeme'yi KAP'a Bildirdi

Trabzonspor, İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forveti Anthony Nwakaeme'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme için kulübü Hapoel Beer Sheva ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Hapoel Beer Sheva forması altında son maçına APOEL Nicosia karşısında çıkan Anthony Nwakaeme, bugün Türkiye'ye geldi ve Trabzon'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak sözleşmenin altına imza atacak.

TRABZONSPOR ÖDEMEYİ TAKSİTLE ÖDEYECEK

Hapoel Beer Sheva'nın Türkiye'deki ekonomik krizi fırsata çevirerek banka teminatı istemesi nedeniyle sıkıntıya giren süreç, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin devreye girerek bu sorunu ortadan kaldırmasıyla çözüldü. Hapoel Beer Sheva ile 1,1 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya varan Trabzonspor, bu bonservis bedelini de taksitler halinde ödeeyecek.

Sol kanatta ve santrafor bölgesinde oynayabilen Anthony Nwakaeme, Hapoel Beer Sheva formasıyla çıktığı 119 maçta 43 gol atıp 24 asist yaptı.