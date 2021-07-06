Trabzonspor Yeni Sezonu Açtı!
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Trabzonspor Yeni Sezonu Açtı!

Dugout - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021–2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021–2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor Yeni Sezonu Açtı!

Kaynak: Dugout

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