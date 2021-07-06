Trabzonspor Yeni Sezonu Açtı!

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021–2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.