Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik