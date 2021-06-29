Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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