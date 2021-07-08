Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Koordinasyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, idmanın devamında 5'e 2 top kapma yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.

Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban izinli olduğu için idmanda yer almazken, Salih Kavrazlı ise kalçasındaki ağrıdan dolayı çalışmaya katılmadı.

Trabzonspor, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Kartal Tibet Levent Yüksel Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Salih Uçan Şenol Güneş Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:40:55. #1.14#

title