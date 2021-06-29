Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.