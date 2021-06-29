Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdüTeknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.