Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışan bordo mavililer, 17.00'de yapılan akşam antrenmanında ise kuvvet çalışmaları, topa sahip olma oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA