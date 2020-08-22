Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
22.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:30
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20'şer dakikalık hazırlık maçı oynadı.
Yarını dinlenerek geçirecek takım, yeni sezon hazırlıklarına 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA