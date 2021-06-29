SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladıSelçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.

SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5'e 2 çalışma ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
SPOR Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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