Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde Trabzon'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, UEFA Konferans Ligi maçı için hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç