Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamladı
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Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını, çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını, çift antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında iki grup halinde çalıştı.

Akşam antrenmanında ise oyuncular ısınma koşusunun ardından core ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer antrenmanı 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile tamamlandı.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 4 Temmuz Pazar günü İstanbul'a giderek, 2. ve 3. etap çalışmaları için kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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