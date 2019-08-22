Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

22.08.2019 12:04
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 40 lira ile 375 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA
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