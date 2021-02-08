Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

08.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:04
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u rakip sahada 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takım olarak çıkışta olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u rakip sahada 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takım olarak çıkışta olduklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Zeminin kötü olmasından yakınan Avcı, "Sadece burasıyla ilgili değil, Türkiye geneli yüzde 70/80 saha zeminleri oldukça kötü. Ligin marka ve değerini arttırmak için, oyuncu sakatlıklarını en aza indirmek için, saha zeminlerinin Türkiye genelinde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Maça iyi çalışarak ve planlı bir şekilde çıktıklarını aktarah Avcı, şunları kaydetti:

"Oyun istediğimiz gibi geçti. Golden sonra bir ara oyunu kaybettik. Ancak o bölümde de bir tek Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon var. Onun dışında çok tehlike yaşamadık. Geldiğim günden beri kenardan gelen ortalara çok çalışıyoruz. Son dakikada oyunu bitirirken attığımız gol, maçı net bir skorla kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme yakaladık ve iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek, verdiğimizi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onlara teşekkür ederim. Bu haftayı iyi değerlendirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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