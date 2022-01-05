Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan oyunculardan Trondsen, Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ile Koita ise salonda çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Son Dakika: Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Son Dakika: Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

 Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

 Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title