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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takım halinde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, bir süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri

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