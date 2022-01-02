Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takım halinde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, bir süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarını sürdürecek.