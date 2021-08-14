Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise salonda core, mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı