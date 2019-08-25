Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

25.08.2019 19:32

Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kadroyu sahaya sürdü.

Daha önce Sparta Prag maçının ardından 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında bazı oyuncuları dinlendiren Karaman, bu kez aynı 11'e görev verdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi maç kadrosunda yer almadı.

Kapalı gişe

Trabzonspor'un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Yeni Malatyaspor maçında da gösterdi.

Karşılaşmanın biletleri hemen tükenirken tribünlerin tamamı doldu.

Sturridge, tribünden izledi

Trabzonspor'da bugün imza töreni düzenlenen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Lisansı çıkartılan oyuncu, Yeni Malatyaspor müsabakasını tribünden izledi.

Ağaoğlu, Cemil Usta'nın eşiyle izledi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Yeni Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın eşi Serpil Usta ile izledi.

Emine Bulut unutulmadı

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün, eski stada ismi verilen Hüseyin Avni Aker'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA