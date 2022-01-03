Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Ligin 20'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan bordo mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma koşusu, mobilizasyon, dinamik ısınma ve sonrasında 5'e 2 ve geniş alan çalışması yapan oyuncular idmanı çift kale maç ile sonlandırdı.