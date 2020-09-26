Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hakemler kim?
Süper Lig 2020-2021 yeni sezonunun 3. hafta maçında Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaktır. Maç 26 Eylül Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor- Yeni Malatyaspor maçı bugün akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Heyecanla beklenen bu maç ücretsiz mi yayınlanacak çok merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. hafta maçında Trabzonspor – Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaktır. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı bugün yani 26 Eylül Cumartesi günü akşam 19:00 'da başlayacaktır.
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü olacaktır. Maç akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam saat 7'de başlayacak.
Maç Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacaktır. Heyecanla beklenen derbi Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacaktır.
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEIN Sports 1 Frekans Bilgileri:
Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4
TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ
ÖZGÜR YANKAYA(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
SERKAN TOKAT(VAR)
ERKAN ÖZDAMAR(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)