Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hakemler kim?
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hakemler kim?

26.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:59
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hakemler kim?

Süper Lig 2020-2021 yeni sezonunun 3. hafta maçında Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaktır. Maç 26 Eylül Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor- Yeni Malatyaspor maçı bugün akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Heyecanla beklenen bu maç ücretsiz mi yayınlanacak çok merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. hafta maçında Trabzonspor – Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaktır. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı bugün yani 26 Eylül Cumartesi günü akşam 19:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü olacaktır. Maç akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam saat 7'de başlayacak.

Maç Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacaktır. Heyecanla beklenen derbi Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacaktır.

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN Sports 1 Frekans Bilgileri:

Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ÖZGÜR YANKAYA(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

ERKAN ÖZDAMAR(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

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