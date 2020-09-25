Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

25.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:18
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Süper Lig'in 3. haftasında gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla bekledikleri Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı hakemi kim oldu? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Malatyaspor maçı muhtemel 11'i araştırılıyor. Süper Lig'in iki başarılı takımını bir araya getirecek karşılaşmanın hakemi de açıklandı. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı detayları...

TRABZONSPOR - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 3. haftasında Trabzonspor - Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzon'un ev sahibi olduğu mücadele 26 Eylül Cumartesi günü 19.00'da yapılacak.

TRABZONSPOR - MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo mavili Trabzonspor - Malatyaspor maçı ile futbolseverlere heyecan yaşatacak olan müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. beIN Sports'da yayımlanması beklenen maç hakkında detaylar henüz netleşmedi.

Nefes kesecek karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Maçın birinci yardımcı hakemi Esat Sancaktar, ikinci yardımcı hakemi İlker Takpak olurken Alper Çetin'de dördüncü hakem olarak bulunacak.

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