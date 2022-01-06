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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta ve sezonun ikinci yarısının açılış maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta ve sezonun ikinci yarısının açılış maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.

Bordo-mavili ekibin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Edin Visca ve Avcı, antrenmanda bir süre görüştü.

Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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