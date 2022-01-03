Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve mobilizasyonun ardından dinamik ısınma, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, izinli olan Bakasetas, sakatlıkları bulunan Trondsen ve Serkan Asan katılmadı. Nwakaeme ile Vitor Hugo ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.