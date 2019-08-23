Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

23.08.2019 20:18

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

AEK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik çalıştı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da idmanı izledi.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA