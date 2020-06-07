Trabzonspor yemekte bir araya geldi
Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.
07.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:22
Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi. - TRABZON
Kaynak: İHA