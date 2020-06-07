Trabzonspor yemekte bir araya geldi Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi. - TRABZON Kaynak: İHA