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Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor yemekte bir araya geldi
07.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:22

Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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