Trabzonspor yarın toplanıyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Yurt içi ve yurt dışında iki etaplı hazırlık dönemi geçirecek olan bordo-mavililer hazırlık maçlarının ardından yeni sezona başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor 3 Temmuz Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 18 Temmuz'a kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan bordo-mavililer iki günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıkları için 20 Temmuz'da, Avusturya'ya Linz şehrine giderek 30 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Bordo-mavililer 10 günlük kamp süresi boyunca hazırlık maçları da oynayacak. Kamp öncesi oyuncular sağlık kontrollerinden de geçecek. - TRABZON

Kaynak: İHA