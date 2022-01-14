Trabzonspor, yarın Sivasspor'a konuk olacak

SİVAS (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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