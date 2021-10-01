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Trabzonspor, yarın Kayserispor'a konuk olacak

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, yarın Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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