Trabzonspor yağmur altında çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor yağmur altında çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra ikili gruplar halinde koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman düz koşu ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanda basın mensuplarının yanında gelip, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor
Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor yağmur altında çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:35:31. #1.16#

title