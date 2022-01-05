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Trabzonspor, Visca transferini açıkladı

Trabzonspor, Visca transferini açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın satın alma opsiyonlu transferi hakkında kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

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Son Dakika: Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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