Trabzonspor, Visca transferini açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın satın alma opsiyonlu transferi hakkında kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri
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