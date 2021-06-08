Trabzonspor ve Karagümrük, Federico Santander hakkında bilgi aldı
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Trabzonspor ve Karagümrük, Federico Santander hakkında bilgi aldı

Trabzonspor ve Karagümrük, Federico Santander hakkında bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, gelecek yaz Bologna'daki sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı santrfor Federico Santander hakkında bilgi aldı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, gelecek yaz Bologna'daki sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı santrfor Federico Santander hakkında bilgi aldı.

Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala yeni sezon kadro yapılanmaları üzerine çalışan Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'le ilgili İtalyan medyasından önemli bir transfer haberi geldi. Bu doğrultuda söz konusu ekipler, Bologna'da top koşturan tecrübeli santrfor Federico Santander'le alakalı kulübünden bilgi istedi.

30 Haziran 2022'de takımıyla mukavelesi bitecek Santander, geride kalan sezonda toplamda 5 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

Santander, Paraguay Milli Takımı'yla da 20 müsabakaya çıkıp 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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