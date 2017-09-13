Trabzonspor ve Gençlerbirliği Maçında Tek Başına Olan Taraftar Konuştu!

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında tek başına Gençlerbirliği'ni destekleyen ve büyük bir gol sevinci yaşayan Fazlı Nas o anları anlattı. Endüstriyel futbolu da eleştiren Nas, "Türkiye bu oyunda ayrışmayı, kutuplaşmayı ve kavgayı seviyor" dedi ve ekledi: "Futbola evrensel bakan biri olarak, renklerin birbirine karışması, futbolun yalnızca tümleştirici ve ilham verici bir oyun olmasının önünü açacaktır ve yine maalesef ki bu bazılarının güzeluna gitmeyecektir".





10 Eylül'de Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 3-1'lik skorla ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanmıştı.



Ancak maçın sonucundan çok Gençlerbirliği tribününde yalnız başına olan bir taraftarın gol sevinci görüntüsü konuşulmuştu.



Deplasmandaki Gençlerbirliği'ni tribünde tek başına destekleyen taraftar Fazlı Nas'ın gol sevinci, gündem olmuştu.



"Stadyumda tek başıma olmak gurur vericiydi"



Gençlerbirliği taraftarı Nas, "Tribünde tek başına olmak nasıl bir histi?" sorusuna şu cevabı verdi:



Öncelikle, haklarını vermek gerek, ilk yarının sonuna doğru iki kişilik bir aile geldi ve maçı üç kişi tamamladık. Gol, ilk yarının başlarında geldiği için golde ve ilk yarı boyunca yalnız başınaydım.



40 bine yakın kişinin olduğu stadyumda tek başıma olmak, benim için çok ilginç ve gurur verici bir durumdu. Gol sevincimin, tabiri caizse 'çılgınca' olmasında, takımın geçirdiği zor günler ve bir Trabzonlu Gençlerbirliği taraftarı olarak tribününde yalnız oluşumun yarattığı baskının etkisi büyüktü.









Gol sonrası koca statta tek başına sevinen sadık Gençlerbirliği taraftarı pic.twitter.com/d3N1FTTgxd



— Kemal Ekşioğlu (@KemalEksioglu) 10 Eylül 2017



"Türkiye bu oyunda ayrışmayı, kutuplaşmayı ve kavgayı seviyor"



Nas ilaveten endüstriyel futbola dair eleştirilerini de aktardı. Gençlerbirliği taraftarlarının ciddi çoğunluğunun, hayata baktığı yerden futbolu anlamlandırdığını belirten Nas, şöyle dedi:



Lüks kıyafetlere bürünmek, lüks araçlara binmek, cepte bulunan paranın miktarı, bunlar katiyen önemli değil bizim açımızdan. Bizim hayatlarımızda emek, sevgi, sadakat gibi duygular fazlasıyla ön plandadır ve bu nedenle gözle görülen, elle tutulan bazı somut şeylerin eksikliği bizim açımızdan hep gurur kaynağı olmuştur. Bu noktadan futbola baktığımızda, büründüğü gösterişsiz kimliği, tribün kültürüyle ve onlinku hikayesiyle üzerine titrediğimiz Gençlerbirliği Kulübü'nün, stadyumu uluslararası finans gruplarının büyük (!) hizmetleriyle yapılan, vergi borçları devlet büyükleri tarafından yapılandırılan, belediye ve kodaman destekli takımların bulunduğu sportif organizasyonlarda bizce en büyük başarısı, kendine has duruşudur.



Gençlerbirliği, hikayesi bakımından son derece özel bir kulüptür. Taraftarlarının aidiyet duygusu fazlasıyla yüksektir. Türkiye'de ilgi odağı olan takımlar, ya endüstriyel futbolun ekonomik ve görece siyasi amaçlarla empoze ettiği futbol kulüpleri veya semt ve kent takımları olmuştur. Bu futbol endüstrisinin temeli atılana dek 'okul takımı' olarak faal olan Gençlerbirliği, endüstriyel futbolun dönüşüm hareketlileri içerisinde ciddi hasarlar gördü. Bu çarkın dişlileri arasında ayakta kalabilmek için ekonomisi büyük olan takımların kusurleri üzerinden (altyapı, oyuncu gelişimi vb.) pragmatist yaklaşımla ticari faaliyetlerde bulundu.



Bu yüksek standartlar içinde Gençlerbirliği, varlığını güvenliğini sağlamak için kuşkusuz endüstri içerisinde kendine yer bulmuş ama bunu bir mecburiyet olarak görmüş ve kuruluşuna vesile olan misyonunu korumaya devam etmiştir.



Gençlerbirliği tribününde tek başına takımını destekleyen Nas, Türkiye'de olması gereken futbol ve tribün temennisini de şu şekilde anlattı:



En büyük problemlerin başında elektronik bilet uygulaması geliyor. Hala ne işe yaradığını anlayamadığımız elektronik bilet uygulamasından önce de tribünler, suçlu suçsuz gözetilmeksizin kapatılmıyor muydu?



Ayrıca bu ülke, bu oyunda ayrışmayı, kutuplaşmayı ve kavgayı seviyor. Öyle ki, tribünler kendi içinde ideolojik ve toplumsal nedenlerle gruplara ayrılmış durumda. Benim karamsarlığa büründüğüm için böyle ifade ettiğimi düşünebilirsiniz, ancak ülkenin bu anlamdaki gerçeklerini kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.



Genel anlamda ise, futbola evrensel bakan biri olarak, renklerin birbirine karışması, futbolun yalnızca tümleştirici ve ilham verici bir oyun olmasının önünü açacaktır ve yine maalesef ki bu bazılarının güzeluna gitmeyecektir.