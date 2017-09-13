Trabzonspor ve Gençlerbirliği Maçında Tek Başına Olan Taraftar Konuştu!

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında tek başına Gençlerbirliği'ni destekleyen ve büyük bir gol sevinci yaşayan Fazlı Nas o anları anlattı.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği Maçında Tek Başına Olan Taraftar Konuştu!

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında tek başına Gençlerbirliği'ni destekleyen ve büyük bir gol sevinci yaşayan Fazlı Nas o anları anlattı. Endüstriyel futbolu da eleştiren Nas, "Türkiye bu oyunda ayrışmayı, kutuplaşmayı ve kavgayı seviyor" dedi ve ekledi: "Futbola evrensel bakan biri olarak, renklerin birbirine karışması, futbolun yalnızca tümleştirici ve ilham verici bir oyun olmasının önünü açacaktır ve yine maalesef ki bu bazılarının güzeluna gitmeyecektir".


10 Eylül'de Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 3-1'lik skorla ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Ancak maçın sonucundan çok Gençlerbirliği tribününde yalnız başına olan bir taraftarın gol sevinci görüntüsü konuşulmuştu.

Deplasmandaki Gençlerbirliği'ni tribünde tek başına destekleyen taraftar Fazlı Nas'ın gol sevinci, gündem olmuştu.

"Stadyumda tek başıma olmak gurur vericiydi"

Gençlerbirliği taraftarı Nas, "Tribünde tek başına olmak nasıl bir histi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Öncelikle, haklarını vermek gerek, ilk yarının sonuna doğru iki kişilik bir aile geldi ve maçı üç kişi tamamladık. Gol, ilk yarının başlarında geldiği için golde ve ilk yarı boyunca yalnız başınaydım.

40 bine yakın kişinin olduğu stadyumda tek başıma olmak, benim için çok ilginç ve gurur verici bir durumdu. Gol sevincimin, tabiri caizse 'çılgınca' olmasında, takımın geçirdiği zor günler ve bir Trabzonlu Gençlerbirliği taraftarı olarak tribününde yalnız oluşumun yarattığı baskının etkisi büyüktü.

Kaynak: Portalgenc