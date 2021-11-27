Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 16: 00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Lig'de 33 puanla namağlup yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, son 6 maçını ise kazanarak sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi için Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç hem şampiyonluk yarışı için hem de yeni serilerin yakalanması adına büyük bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra bordo-mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.

Bordo-mavili takımın başında Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Abdullah Avcı, son 25 maçı ise kaybetmedi. 2016'da Başakşehir'in başında 26 maç yenilmeyen Avcı, en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak isterken, aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini de yenilemek için sahaya çıkıyor. Avcı, Başakşehir'in başında 7 maç üst üste kazanmıştı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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