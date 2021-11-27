Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 16: 00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Lig'de 33 puanla namağlup yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, son 6 maçını ise kazanarak sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi için Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç hem şampiyonluk yarışı için hem de yeni serilerin yakalanması adına büyük bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra bordo-mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.

Bordo-mavili takımın başında Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Abdullah Avcı, son 25 maçı ise kaybetmedi. 2016'da Başakşehir'in başında 26 maç yenilmeyen Avcı, en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak isterken, aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini de yenilemek için sahaya çıkıyor. Avcı, Başakşehir'in başında 7 maç üst üste kazanmıştı. - TRABZON

Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor

Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor

 Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra 'Yok artık' dedirtti

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra "Yok artık" dedirtti

 Altay, Emre Belözoğlu'na 'Dur' dedi! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Altay, Emre Belözoğlu'na "Dur" dedi! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title