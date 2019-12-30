Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:32
Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile teknik direktör Ünal Karaman arasındaki 7 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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