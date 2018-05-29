Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a Bildirdi
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.
Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için atağa geçti ve prensipte anlaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
SEZONU KARABÜKSPOR'DA TAMAMLAMIŞTI
Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının teknik direktörünün Çarşamba ya da perşembe günü açıklanacağını söylemişti.
YORUMLAR (17)
-
hoş geldin Ünal başkan... Allah yardımcın olsun inşallah başarılı olursun.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Yönetim beni şaşırttı. Ama sevindirdi de aynı zamanda. Teşekkürler yönetim. Hoş geldin adam gibi adam.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Riza hocanin Neyi vardiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
futbolcu iken istanbul takımlarına gitmeyip trabzonsporu tercih etmişti inşallah başarılı olur !Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
-
10 numara adam. Çok iyi bir tercih olmuş. Adam görmek isteyen Ünal KARAMAN a baksın.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır