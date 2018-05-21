Trabzonspor'un Yıldızı Okay Yokuşlu'dan Beşiktaş'a Yeşil Işık
Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan siyah-beyazlılara genç oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu gençleştirmek için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultudaki ilk hedefini belirledi. Kara Kartal'da 5 sezondur forma giyen Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson'la yol ayrımında bulunan Beşiktaş'ın, bu bölgeyi yeni bir isimle güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Yönetimin, bu doğrultuda gündemine Trabzonspor'da görev yaptığı 3 sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Okay Yokuşlu'yu aldığı öğrenildi.
PREMIER LİG TAKIMLARI PEŞİNDE
Bordo-Mavililer'deki yükselen form grafiğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin radarında bulunan tecrübeli futbolcunun, yurt dışı macerasından önce Kara Kartal'a gitmeyi istediği kaydedildi. Bu konudaki düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan Okay'ın, kulüplerin bonservisi için anlaşması halinde transfere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ
Trabzonspor formasıyla bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Okay Yokuşlu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Ön libero hattına ek olarak orta sahanın ortasında da görev yapabilen Okay'ın, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkıyı göz önünde bulundurarak tecrübeli teknik adamla çalışmanın hayalini kurduğu konuşuluyor.
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Atiba nın miyadı geçen sene lyon maçlarında dolmuştu. Bu sene kalması yanına kar kaldı. OğuZhan -tosiç-tolgay-negredo-m.pektemek-Lowe-şenol güneş. Bunlar şampiyonluğun kaçma sebebidir. Yeni sezonda bunlar oldukça yine 4üncü oluruzCevap Yaz Yayından KaldırKAYSERİLİ: şenol güneş size tarihinizin en büyük başarısını yaşattı halen nankörlük ediyorsunuz bundan sonra umarım hep dördüncü olursunuzYayından KaldırANIL: 2 senedir takımı sen şampiyon yapıyorsun sanırım. . .Yayından Kaldır
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Burak yada okayı almak isteyen sosayıda almalı. Biraz aklımızı kullanma zamanı gelmedimi.Cevap Yaz Yayından Kaldır