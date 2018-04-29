Trabzonspor'un Yıldızı Burak Yılmaz: Belki de Gitmek Daha Doğru
Antalyaspor maçında penaltıdan ağları havalandıran ve ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, "Kulübümüz için belki de gitmek daha doğru." dedi.
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz Antalyaspor maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "Bugün kazanmamız gerekiyordu. 4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
"İSTEKLERİMİZİ KARŞILAYABİLİRSEK DEVAM EDECEĞİZ"
Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak "Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru. Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da" dedi.
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beter ol Trabzon fetöcülerCevap Yaz 6 10 Yayından KaldırOFLU: Şikeciler.10 2 Yayından KaldırTS: Çok basıt bı ınsansın zorunamı gıttı sıze attıgı goller3 5 Yayından Kaldır
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Şu sıkıntılı haliyle bile 23 gol attı. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum kendisi Türkiyenin en büyük golcüsüdür. Cenk Enes Mevlüt falan yanına yaklaşamaz. Ayrılacaksa yine Galatasaraya gelmesini çok isterim. Eren derdiyok yetmiyorCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Seni bir yere bırakmayız. Seni yıpratmaya çalışanlar rakip takım taraftarları. Gollerin geldikçe birilerinin ki alttan vız vız ediyor. . Senin yuvan TS. . Çatlasalar da, Burak Yılmaz Trabzonda. . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır