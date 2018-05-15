Trabzonspor'un Yıldız Oyuncusu Burak Yılmaz Beşiktaş'la Anlaştı
Trabzonspor'un santraforu Burak Yılmaz, yeni sezon için Beşiktaş'la anlaştı. Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.
İsmi eski takımı Beşiktaş'la anılan santrfor futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma çok yakın olduğu belirtildi.
"AYRILIK HEM TRABZONSPOR HEM BENİM İÇİN DAHA İYİ OLABİLİR"
Sakatlığı nedeniyle yurtdışında ameliyat olan Burak Yılmaz, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor. Golcü oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.
ANLAŞMADA BAZI PÜRÜZLER KALDI
Mali olarak yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan Trabzonspor'un yüksek ücretli futbolcularla yolları makul koşullarda ayırma politikası, bu transfer operasyonunda kulüplerin anlaşması anlaşma olasılığını güçlendiriyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgiye göre; her iki kulübün anlaşması durumunda Burak Yılmaz'ın, bir kaç detayın çözüme kavuşturulması durumunda, Beşiktaş'la anlaşabileceği öğrenildi.
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Burak lütfen beni dinle,,Rizespor a gel... çok rahat edersin,,seni hep omuzda taşırız..söz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ts bjk maçında neden oynamadığı anlaşılıyor o maçı bjk 2-0 kazandı Fener maçında ve Gs maçlarında ne kadar hırslı oynuyorduCevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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oyuncu kalmadi piyasada. Turkiyeye gelecek oyuncu yok icimizden de oyuncu cikmiyor..kotunun iyisi dicez artikCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Trabzonda bu sezon 23 gol atmış ne diyelim idare eder bizde bi 23 gol beklerizCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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YALAN HABER... BİR ADAM KENDİ AGZIYLA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİGİNİ SÖYLEDİ... İKİNCİ BJK BURAGI ALIP NE YAPACAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır