Trabzonspor'un Yeni Yıldızından Flaş Açıklama: "Hoşuma Gitmedi"

Trabzonspor 'un Celta Vigo takımından satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda, basın toplantısı düzenledi.



Bongonda, Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek, "Özel hayatımın gündeme gelmesi hoşuma gitmedi. Aslında ben bir futbolcuyum ve böyle hakkımdaki konuşmaları sevmiyorum. Ne alkol alıyorum ne bir şey alıyorum. Herkes kendi hayatından sorumludur. Ben bu tür eleştirilere cevabımı sahada vereceğim" ifadesini kullandı.



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