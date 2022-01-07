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Trabzonspor'un yeni transferi Puchacz geliyor

Trabzonspor'un yeni transferi Puchacz geliyor
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı.

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı. Polonyalı oyuncu Puchacz, sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a geliyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Kouassi ve Visca'nın ardından üçüncü transferine imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor, Unıon Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaştı.Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek.


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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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