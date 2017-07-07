Trabzonspor'un Yeni Transferi Kucka Imzayı Attı - 2

Trabzonspor'un Yeni Transferi Kucka Imzayı Attı - 2

Trabzonspor'un yeni transferi Kucka imzayı attı - 2(Tür: Spor)

Trabzonspor'un yeni transferi Kucka imzayı attı - 2

(Tür: Spor)