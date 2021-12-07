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Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi İstanbul'da

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Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi İstanbul'da

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Çin süper lig ekibi Wuhan Zall'den Trabzonspor'a gelen kanat oyuncusu Kouassi, bu gece Trabzon'a gidecek.

Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor. - İSTANBUL

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