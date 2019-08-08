Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

Forma tanıtımlarını gerc¸ekles¸tiren Bes¸iktas¸, Fenerbahc¸e ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyada buldugˆu yankının analizine göre, en fazla ilgi bordo-mavili takımın formasına gösterildi.

08.08.2019 17:32
Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

Trabzonspor'un yeni sezon formalarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi. Sosyal CRM ve veri analizi s¸irketi Adbaint ile The Brand Age Dergisi, 17-21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda forma tanıtımlarını gerc¸ekles¸tiren Bes¸iktas¸, Fenerbahc¸e ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyada buldugˆu yankıyı analiz etti.

Söz konusu kulüpler hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını go¨ru¨cu¨ye c¸ıkarırken, Bes¸iktas¸ #bizimyolumuzbas¸ka diyerek Bes¸iktas¸lılık degˆerlerini vurguladı, Fenerbahc¸e tribu¨nlerinin emektar taraftarı I·hsan (Güngörenler) Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kamera kars¸ısına gec¸irdi. Trabzonspor ise c¸ocukluktan gelen takım as¸kını yerel degˆerlerle birles¸tirirken, hazırlanan tanıtım videosu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördü. I·spanyol yıldız Gerard Pique ve Barcelona, Twitter hesaplarından Trabzonspor'un tanıtım filmini paylas¸arak begˆeni ve o¨vgu¨lerini dile getirdi.

Macron'un sponsor oldugˆu kes¸an motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel go¨ru¨ntu¨lenme sayısı, taraftar sayısı daha c¸ok olan Bes¸iktas¸ ve Fenerbahc¸e'nin filmlerini ac¸ık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun u¨zerine c¸ıktı.

851 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzonspor'un tanıtım filmi 851 milyondan fazla kez görüntülenirken, Beşiktaş'ın reklamı 37 milyon, Fenerbahçe'nin ise 16 milyonda kaldı. Bordo-mavili takımın filmi yüzde 89 konuşma hacmine ulaşırken, Fenerbahçe'nin yüzde 6, Beşiktaş'ın da yüzde 5 oldu.

Reklam filmi hakkında en c¸ok olumlu yorum alan kulu¨p yu¨zde 41 ile Trabzonspor olurken, Fenerbahçe yüzde 32 ile ikinci, Beşiktaş ise yüzde 29 ile üçüncü sırada yer aldı.

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