Trabzonspor'un yabancılarından bayram kutlaması
Trabzonspor'un yabancı oyuncuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladılar.
24.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:26
Trabzonspor'un yabancı oyuncuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladılar.
Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere yabancı oyuncular Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutladı. Bordo-mavili kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, Karadeniz ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı. - TRABZON
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA