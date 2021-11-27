Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.