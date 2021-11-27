Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz - Haberler Spor
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Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.

Trabzonspor'un  Karagümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.


Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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