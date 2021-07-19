Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, üçüncü ön eleme turunda oynanacak olan Molde - Servette maçının kazananı ile eşleşecek.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Petrocub ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'un da bu turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Dinamo Batumi - BATE Borisov maçının kazananı ile oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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