Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, üçüncü ön eleme turunda oynanacak olan Molde - Servette maçının kazananı ile eşleşecek.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Petrocub ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'un da bu turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Dinamo Batumi - BATE Borisov maçının kazananı ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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