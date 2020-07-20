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Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir, camia ve taraftardan özür diledi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçı sonucunda şampiyon belli oldu. İttifak Holding Konyaspor'a evinde yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Trabzonspor camiasından özür diledi. Alexander Sörloth da duygularını belirtti.

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir, camia ve taraftardan özür diledi
20.07.2020 08:36 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:39

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-3 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, öncelikle şampiyon olamadıkları için bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini belirtti.

Yaptıkları hataların bedelini ödediklerini belirten Çimşir, "Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği, arzusu, coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer, bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız, sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibariyle bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH: ŞANS BİZİM ELİMİZDEYDİ, KULLANAMADIK

Sörloth çok üzgün olduklarını belirterek, üst üste aldıkları başarısız skorlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırdıklarını belirterek, "Özellikle son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Çok kötü oldu bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'i tebrik etmeleri gerektiğini belirten Norveçli golcü, "İyi bir sezon geçirdikleri için Başakşehir'i tebrik ediyoruz. O şans bizim elimizdeydi ama değerlendiremedik. Başakşehir değerlendirdi ve şampiyon oldular. Onları tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu.

NOVAK'TAN KALMA SİNYALİ

Novak maç sonu açıklamasında "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Kaynak: İHA

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