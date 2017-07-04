Trabzonspor'un Teklifi Reddedildi!

Bremen yetkilileri, "Junuzovic en değerli oyuncumuz bırakamayız" derken, başkan Usta orta alan oyuncusu için yeni bir teklif sunacak



Bremen kulübü yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Muharrem Usta'nın yaptığı ilk teklif, "Zlatko bizim kaptanımız ve en değerli oyuncumuz" diyerek reddedildi. Bunun üzerine Başkan Usta'nın Junuzovic için kulübüne yeni bir teklif hazırlığı daha yapacağı ve bu transferin gerçekleşmesi için imkanları son ana kadar zorlayacağı öğrenildi. Bu arada Junuzovic'in Alman medyasına yaptığı, "Transfer görüşmelerinden haberim yok" şeklindeki açıklaması oyuncunun kulübünde kalması durumunda taraftarlarıyla karşı karşıya kalmak istememesi olarak yorumlandı.



31 Maç



5 Gol



8 Asist



(Sabah)