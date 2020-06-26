Trabzonspor'un stadında dezenfeksiyon çalışması
Trabzonspor'un stadında dezenfeksiyon çalışmasıİSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.
26.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:17
Trabzonspor'un stadında dezenfeksiyon çalışması
İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
Yarın oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Futbolcularımız ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi.
Kaynak: DHA