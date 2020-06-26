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Trabzonspor'un stadında dezenfeksiyon çalışması

Trabzonspor'un Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.

Trabzonspor'un stadında dezenfeksiyon çalışması
26.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:38

Trabzonspor'un Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.Futbolcularımız ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi."

 


Kaynak: DHA

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